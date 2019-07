Due Mani, rifiuti ed escrementi al bivacco: «Portate via i rifiuti dalla vetta»

Rifiuti ed escrementi di pecora, lasciati dai frequentatori e dalle pecore senza padrone entrate all'interno del bivacco "Locatelli", posto sulla vetta del monte Due Mani. A ripulirlo i volontari della Sottosezione Cai di Ballabio: «Dopo alcune segnalazioni di amici, oggi pomeriggio (mercoledì, ndr) siamo andati a visionare le condizioni del Bivacco Locatelli sul Monte Due Mani. Inutile raccontarvi in che condizioni versava, le foto allegate parlano chiaro».

Rifiuti ed escrementi nel bivacco del monte Due Mani

Come detto, le condizioni in cui versava la struttura erano pietose: «Abbiamo portato via i rifiuti abbandonati (un sacco intero) e rimosso gli escrementi lasciati dalle pecore libere senza padrone che sono entrate. Abbastanza pulito per un ricovero di fortuna ma non per passare una notte organizzata. Vorremmo sensibilizzare i frequentatori del Due Mani che usufruiscono del bivacco di portare a valle i rifiuti e sopratutto di chiudere la porta in modo che non entrino le bestie a far man bassa. Grazie».

