Caviate: il verde trasformato in una discarica a cielo aperto, zona franca per gli incivili

Le Caviate, zona franca per incivili e maleducati. Ve ne avevamo parlato non troppo tempo fa, focalizzandoci sul tratto della strada ciclopedonale ancora in costruzione tra quella zona e Pradello. Una vera e propria distesa di rifiuti, resa una discarica a cielo aperto dal comportamento inqualificabile tenuto dai passanti. La situazione, però, peggiora portandosi nella zona interna: abbiamo percorso la cinquantina di gradini che compongono la scalinata di collegamento tra la zona del lungolago e il rione di Santo Stefano, posta a fianco del parco di Villa Brick.

Compare anche un televisore

Ebbene, c'è da mettersi le mani nei capelli: quel breve tratto di "verde" è ricoperto da sporcizia di ogni tipo: bottiglie di vetro, bottiglie di plastica, vasetti di marmellata, carta e, allucinante, un barile di birra esausto affiancato da un vecchio televisore a pezzi. Rifiuti antichi e meno antichi, che fanno a pugni con il senso di civiltà con cui dovremmo convivere ogni giorno.