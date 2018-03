Scempio a cielo aperto alla base del San Martino: «Uno "spettacolo" ricorrente»

Uno scempio a cielo aperto. Una situazione degradante, alla base di una delle montagne più frequentate dai lecchesi e non. La testimonianza di un lettore di LeccoToday ci porta direttamente alla falesia di Pradello, meta degli arrampicatori che percorrono le vie tracciate sotto il San Martino. Meta, purtroppo, anche dei maleducati, che qui lasciano spesso e volentieri grosse quantità di rifiuti.

«Voglio segnalare questo schifo. Mercoledì ci siamo recati alla falesia di Pradello e al parcheggio ci siamo trovati davanti questa ennesima discarica a cielo aperto. E' una cosa veramente indecente, ogni sabato ci rechiamo a scalare e puntualmente siamo testimoni di questo scempio - ci racconta con amarezza un nostro lettore -. E' possibile che non si possa in qualche modo porre un rimedio a questi atti vergognosi? Non è un bel biglietto da visita per i numerosi arrampicatori che frequentano le nostre falesie.»