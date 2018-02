La denuncia del Basket Lecco: «Nostri tifosi insultati e aggrediti verbalmente a Palermo»

Un finale dolce in campo, con la vittoria 83-86, e amaro fuori, sugli spalti, in cui è successo un po' di tutto. Il Basket Lecco torna da Palermo, dove ha affrontato la 24^ giornata nel campionato di Serie B, con tanti pensieri per la testa. E una convinzione: certe cose, nello sport, non dovrebbero mai accadere.

Mentre la squadra di coach Massimo Meneguzzo dava tutto per resistere al tentativo di rimonta dei padroni di casa, i tifosi blucelesti al seguito, in tribuna, venivano infatti presi di mira dai supporter locali, con un clima di grande tensione. Il racconto di quanto accaduto è affidato al comunicato ufficiale della società Basket Lecco presieduta da Antonio Tallarita.

«Lanciata pure la carta igienica»

«Con nostro rammarico e dispiacere - si legge - siamo a commentare quanto accaduto stasera a Palermo. I nostri tifosi sono stati oggetto di insulti sia durante la partita (con lancio di carta igienica nel loro settore) che alla sirena finale, quando sono stati aggrediti verbalmente fino all’esterno del palazzetto. Siamo convinti che comportamenti del genere siano contrari ai principi del basket e dello sport in generale».

Il Basket Lecco, e i lecchesi al seguito, stanno rientrando dalla Sicilia in aereo in queste ore.