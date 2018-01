Danno fuoco ai libri di un circolo ricreativo, denunciati 2 minorenni stranieri: "Volevamo riscaldarci"

Nella mattinata del 21 gennaio i militari della Stazione di Merate nel corso di servizio di controllo del territorio, anche a seguito di precedenti episodi di danneggiamenti seguiti da incendio di libri messi a disposizione dal Circolo ARCI LA LOCO di Osnago, hanno denunciato a piede libero due minori stranieri, residenti in Lecco.

I Carabinieri hanno sorpreso, alle ore 05:00 circa dello stesso 21 gennaio, i due minorenni all’interno del sottopassaggio della Stazione Ferroviaria di Osnago, nell’atto di bruciare alcuni dei libri lasciati in appositi espositori all’interno del contiguo circolo ricreativo. I giovani denunciati, che hanno giustificato il gesto con l’intento di scaldarsi in attesa di prendere il treno per fare rientro a casa, dopo le formalità di rito sono stati affidati ai familiari.