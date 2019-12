Dervio, si aggira nei bar con un'ascia: denunciato giovane

Si aggira per i bar di Dervio con in mano un'ascia, creando grande panico in paese. L'episodio, sconcertante, è avvenuto sabato sera. Alcuni gestori, allarmati nonostante nessuna minaccia o violenza rivolta dal soggetto in questione agli altri avventori, hanno contattato direttamente il sindaco Stefano Cassinelli, che domenica ha inoltrato una segnalazione alle forze dell'ordine.

I Carabinieri di Colico hanno individuato il soggetto, un giovane sotto i trent'anni già noto per comportamenti "sopre le righe", denunciandolo per il possesso dell'arma e inoltre per detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta durante la successiva perquisizione.

Il post di ringraziamento del sindaco

Pronto è arrivato, nelle ore successive, il ringraziamento del primo cittadino derviese nei confronti delle forze dell'ordine per l'efficacia dell'intervento. «Ringraziamo i Carabinieri di Colico che sono prontamente intervenuti dopo la segnalazione di un uomo che si aggirava nei bar di Dervio con un'ascia - ha scritto Cassinelli - L'uomo è stato fermato e denunciato per l'arma e per il possesso di stupefacenti».