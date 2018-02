Dervio, incidente nella notte: grave un trentenne

Sono gravi le condizioni di un uomo di trentadue anni, schiantatosi contro un albero mentre viaggiava sulla Strada Provinciale 72 a Dervio poco prima della mezzanotte di venerdì 10 febbraio. L'uomo, che era in compagnia di un 33enne rimasto ferito in maniera più lieve, stava viaggiando verso Bellano sulla sua Smart, quando, per ragioni che verranno ricostruite con esattezza dalla Polizia Stradale, ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro il vegetale posto a lato della carreggiata.

L'incidente ha richiamato sul posto i residenti della zona, che hanno contattato il numero unico per le emergenze (112) e hanno dato il via alle operazioni di soccorso. Il più grave è stato portato all'ospedale "Manzoni" di Lecco con un trauma cranico, mentre il secondo abitante dell'abitacolo ha rimediato delle contusioni ed è stato trasferito al nosocomio di Gravedona.