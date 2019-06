Fine dell'emergenza: gli sfollati di Dervio rientrano nelle loro abitazioni

Gli sfollati di Dervio possono tornare nelle proprie abitazioni. Come annunciato dal sindaco Stefano Cassinelli intorno alle 18.40 di oggi, la Prefettura di Lecco ha dato l'ok per la fine dell'emergenza. Non ci sarebbero più rischi, dunque, dovuti all'esondazione del fiume Varrone e alla possibile tracimazione della diga di Premana.

«La Prefettura ha dato lo sblocco, tutti possono rientrare nelle loro case - le parole di Cassinelli - ho già mandato i pullmanb a prenderli a Colico e Bellano, tutti devono sapere che possono tornare a casa. Ci saranno molti disagi, manca ancora la corrente in alcuni punti del paese, ma stiamo cercando di risolvere tutti i disagi».

L'evacuazione era stata approntata questa mattina, dopo l'attivazione del piano di emergenza della Prefettura che ha interessato il Comune di Dervio, le forze dell'ordine, la Protezione civile e gli enti di soccorso. In tutto, solo nel comune altolariano, sfollate 800 persone che avevao trovato posto all'Oasi del Viandante, alla palestra di Colico e all'oratorio di Bellano. La ferrovia nel tratto tra Colico e Bellano resta chiusa, più agevole il traffico stradale lungo la Provinciale 72.