Apre lunedì a Dervio il Servizio di ascolto Carabinieri

Importante nuova iniziativa per la sicurezza a favore della cittadinanza. A Dervio, lunedì 17 dicembre (ore 17), si inaugura il "servizio di ascolto Carabinieri" in una saletta appositamente allestita nell'ufficio della Polizia locale in Municipio.

Si tratta di un provvedimento istituito dai Carabinieri di Colico in collaborazione con il Comune di Dervio, che servirà ai militari per essere ancora più vicini ai problemi dei cittadini, raccogliendo segnalazioni e problematiche senza sostituirsi alla presenza istituzionale della Caserma, ma affiancandola.

Il servizio verrà effettuato in via sperimentale fino a marzo ogni terzo lunedì del mese. Le altre date già previste sono lunedì 21 gennaio, lunedì 18 febbraio e lunedì 18 marzo sempre allo stesso orario, dalle 9.15 alle 11.15.

«Invitiamo i cittadini a rivolgersi con fiducia a questo servizio che rafforza la presenza dell'Arma anche sul nostro territorio - commenta il sindaco di Dervio Davide Vassena - Ed esprimiamo grande riconoscenza ai responsabili locali dei Carabinieri e ai loro superiori per avere organizzato questo servizio di ascolto dei cittadini verso il quale abbiamo subito garantito la nostra collaborazione con grande fiducia».