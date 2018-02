Dervio: 30enne spacciatore pedinato e arrestato dai carabinieri

Nella serata di martedì 27 febbraio 2018 i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Colico, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti Abderraoim Ait Wakrime, marocchino classe 1988 senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale.



L’attività dei militari dell’Arma, condotta con servizi di osservazione, controllo e pedinamento sul conto di giovani dediti al consumo di sostanze stupefacenti all'interno del comune di Dervio ha consentito di individuare e fermare lo spacciatore.



L’operazione ha portato al sequestro di diciotto grammi di cocaina, due telefoni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti, un coltello a serramanico, denaro contante, un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle singole dosi.



Nella mattinata odierna l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo, a seguito del quale il Giudice nel convalidare l’arresto ha disposto la custodia cautelare in carcere.