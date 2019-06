Dervio. Accusa malore mentre è in auto: grave uomo anziano

Grave malore per un uomo di ottantacinque anni, colpito poco dopo le 15.20 a Dervio e salvato dai volontari del Soccorso Bellanese, giunti in via Matteotti a bordo di un'autoambulanza e supportati dal personale arrivato in loco anche a bordo di un mezzo di soccorso avanzato (MSA1, autoinfermieristica); sul posto anche un elicottero fatto alzare in volo dalla base di Villa Guardia (Como).

Malore alla guida: stroncato 85enne

Stando a quanto appreso, l'anziano, residente a Sesto San Giovanni e di passaggio sulla Strada Provinciale 72, avrebbe accusato il grave malore mentre era alla guida della sua autovettura, con cui ha invaso la corsia opposta. Soccorso in prima battuta dai passanti e in seconda dal personale qualificato, l'anziano è stato intubato e caricato sul mezzo di soccorso, prima del trasporto in ospedale in gravi condizioni di salute.