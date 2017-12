I dieci migliori ristoranti della Provincia di Lecco secondo Tripadvisor

Considerata la classifica dei 10 migliori ristoranti della città di Lecco secondo Tripadvisor, uno sguardo su tutta la Provincia mostra un diverso panorama nell'ambito dei servizi di ristorazione.

La definizione di ristorante si presta a diverse interpretazioni: qui si è scelto di utilizzare il termine in senso lato, quello di servizio di ristorazione. Non stupisca quindi la presenza, tra i 10 migliori ristoranti della Provincia di Lecco, di pub e take-away.

Dal decimo al primo classificato, ecco i 10 ristoranti (pizzerie incluse) della Provincia promossi da Tripadvisor:

Punjab Indian Restaurant - La vista del lago di Lecco e i forti sapori speziati tipici della cucina orientale. "Punjab" è una delle realtà più conosciute in città e provincia per quanto riguarda la cucina etnica. Opzioni vegane e vegetariane sapranno accontentare veramente tutta la clientela che deciderà di fermarsi per un pasto diverso dal solito.

Pizzeria Da Rida - Rintracciabile nel quartiere di San Giovanni a Lecco, la Pizzeria "Da Rida" è un'eccellenza cittadina. Forno a legna e possibilità di ordinare a domicilio fanno da contorno a una vasta scelta di pizze, che soddisferà anche il gusto dei vegetariani. Una valida, validissima alternativa ai ristoranti raffinati, "alla buona" e sicuramente salutare anche per il portafoglio.

Mamaioa Bistrot - Una location famigliare e accogliente, un menù incentrato su pesce, zuppe e cucina mediterranea. Rintracciabile in via Carlo Cattaneo, s'installa nel bel mezzo del centro cittadino di Lecco. Ideale per occasioni speciali, accoglie e soddisfa anche i clienti vegetariani.

Curcuma - Torniamo a Lecco, torniamo a parlare di cucina etnica, una vera e propria moda. "Curcuma" offre un menù basato sulla cucina indiana sia a pranzo che a cena. Adatto per gruppi numerosi o cene romantiche, il ristorante di via F.lli Torri Tarelli non lesina proposte anche alla clientela vegetariana.

Ristorande Cardamomo - Torniamo sul filone della cucina etnica, passando dall'indiano al persiano: "Cardamomo" apre nel 2013 e offre un menù a prezzo fisso oppure alla carta per cena o per pranzo, intervallato da una merenda a base di thè, tisane e torte fatte in casa. Aperta la possibilità per organizzare compleanni o feste ad-hoc, anche per vegetariani.

Herba Monstrum Brewery - rintracciabile in via Ettore Monti a Galbiate, la birreria offre birre artigianali ad alta fermentazione, prevalentemente di impronta anglosassone, vive, non pastorizzate e non micro-filtrate. Oltre alle sette linee di nostra produzione avremo sempre delle birre artigianali ospiti provenienti da tutto il mondo. Nel menù troverete hamburger di alta qualità, con ingredienti freschissimi e abbinamenti ricercati e insoliti, polenta grigliata con formaggi locali e anche una proposta vegana e vegetariana per soddisfare le esigenze alimentari di tutti.

Garage Pub - In corso Bergamo, Lecco, trovate un'ottima selezione di birre e hamburger. Anche per Vegetariani.

Trattoria Corte Fiorina - Rintracciabile in via Bovara a Lecco, il ristorante è spacializzato nella cucina Mediterranea. Disponibile anche il menù vegetariano.

Granozero - Vicino al centro di Lecco (corso Promessi Sposi), il ristorante ben si adatta ai festeggiamenti per le occasioni speciali, offrendo un menù basato sulla cucina locale. Disponibile il menù per vegetariani e celiaci.

Gyrosteria da Yorgo - Il ristorante greco di Lecco, in via Tonio da Belledo. Anche per vegetariani.