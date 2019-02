Scivola nel crepaccio con lo snowboard e muore: addio a Diego Colombo

Olgiate Molgora in lutto per la morte di Diego Colombo, 43enne nato nel Lecchese e residente a Mornago, in provincia di Varese. L'uomo, nella giornata di domenica, è caduto in un crepaccio mentre stava divertendosi sulle montagne della Valfurva insieme ad alcuni amici; un pomeriggio finito male: durante un fuoripista con lo snowboard nella zona del Gavia, l'uomo è finito in un piccolo crepaccio ed è stato risucchiato dall'abbondante quantità di neve che si era depositata in esso durante il maltempo dei giorni precedenti.

Condizioni disperate

L'allarme lanciato dagli amici ha richiamato sul posto i carabinieri della compagnia di Tirano che stavano lavorando sulle piste da sci limitrofe: l'uomo è stato estratto ed è stato sottoposto a massaggio cardiaco fino al momento in cui sul posto sono arrivati, in elicottero, i sanitari del 118. Portato con il mezzo aereo all'ospedale "Morelli" di Sondalo, Colombo, arrivato presso il nosocomio in condizioni disperate, è deceduto poche ore dopo. Sulla vicenda indagano i militari.

L'uomo lascia la compagnia Tania. I suoi funerali saranno celebrati mercoledì mattina, alle ore 11, presso la chiesa di Olgiate Molgora; da lì la salma sarà trasferita presso il comune del Varesotto in cui risiedeva attualmente.