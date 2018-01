Nuova raccolta differenziata: un incontro pubblico per risolvere la questione

Viste le problematiche sorte con l'inizio del nuovo anno, è stato calendarizzato un incontro pubblico, aperto ai cittadini di Lecco e provincia, organizzato grazie alla collaborazione della Provincia di Lecco, sulle nuove modalità di raccolta dei rifiuti “Raccolta differenziata – ECCO COME FARE”, in programma mercoledì 7 febbraio alle 20:45 presso la sala Don Ticozzi di via Ongania 4 a Lecco.

Alla serata interverranno l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Ezio Venturini, il presidente di Silea spa Mauro Colombo, il direttore di Silea spa Marco Peverelli, il tecnico di Silea spa Beniamino Bianco e l’esperto di tematiche ambientali e naturalistiche Luigi Mauri, dell’associazione “Pro Parco”.

Gallery