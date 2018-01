Un nuovo volto in Questura: Di Laura è il nuovo dirigente della Squadra Mobile

E' Danilo Di Laura, 40 anni a maggio, il nuovo Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lecco. Subentra a Italo Cerini, andato in pensione per sopraggiunti limiti d'età. Romano di Frascati, è Commissario Capo della Polizia di Stato; laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Tor Vergata, è entrato a far parte del Corpo nell'ormai lontano aprile 2000.

Nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso l'Ispettorato Generale di Polizia del Ministero delle Comunicazioni (2000-2002), presso il IV Reparto Mobile di Napol (2003-2008), presso il Commissariato sezionale "Romanina" della Questura di Roma in qualità di operatore della volante (2008-2011), mentre tra il 2012 e il 2013 ha partecipato al 102° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato; nel gennaio 2014 è stato assegnato alla Questura di Genova come funzionario di turno delle Volanti fino al 15 marzo, incarico ricoperto fino al maggio 2017.

Prima di giungere a Lecco, nominato lo scorso 8 gennaio, il dott. Di Laura ha ricoperto l'incarico, su nomina del Questore Bracco, di Vice Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura ligure.