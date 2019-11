Lavori in stazione da parte di Rfi: disagi per i pendolari sulle direttrici Trenord

Sono vari i disagi vissuti da coloro che stanno viaggiando sulle direttrici Trenord nel corso della mattinata di lunedì 11 novembre. I problemi non sono tutti riconducibili all'azienda regionale: all'interno della stazione di Milano Greco Pirelli, infatti, si stanno prolungando dei lavori di potenziamento tecnologico, e «la circolazione ferroviaria sulla direttrice ha subito forti rallentamenti», come spiegato dalla stessa Trenord.

«Tutti i treni in arrivo e in transito dalla stazione hanno dovuto effettuare soste impreviste e prolungate che hanno generato ritardi anche fino a 30 minuti - prosegue l'azienda -. Sono state cancellate anche alcune corse al fine di snellire il traffico ferroviario e riprogrammare il servizio. Gli interventi tecnici da parte di RFI sono ancora in corso e le ripercussioni sulla circolazione non sono terminate».

Inoltre, per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Lecco, il treno 10892 sarà parzialmente sostituito da bus.

Lunedì da incubo per i treni

Questi sono alcuni degli altri problemi sulla circolazione segnalati da Trenord:

Il treno 2557 (TIRANO 6:12 - MILANO CENTRALE 8:38) viaggia con 28 minuti di ritardo per un guasto al passaggio a livello. Il treno 5251 (SONDRIO 06:51 - LECCO 08:45) è partito con 22 minuti di ritardo perchè è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice. Il treno 2554 (MILANO CENTRALE 08:20 - TIRANO 10:52) viaggia con 28 minuti di ritardo, per le conseguenze dei lavori di manutenzione lungo la direttrice ferroviaria. Il treno 2556 (MILANO CENTRALE 09:20 - TIRANO 12:05) è partito e viaggia con 38 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente. Il treno 5039 (LECCO 10:12 - BERGAMO 10:52) oggi effettua la fermata straordinaria di LECCO MAGGIANICO. Il treno 10839 (LECCO 09:37 - MILANO P. GARIBALDI 10:38) oggi partirà dalla stazione di CALOLZIOCORTE OLGINATE con circa 30 minuti di ritardo. Il treno 10836 (MILANO P. GARIBALDI 09:22 - LECCO 10:23) viaggia con 30 minuti di ritardo, per il prolungarsi di lavori di potenziamento tecnologico, nella stazione di Milano Greco Pirelli. Il treno 10834 (MILANO P. GARIBALDI 08:52 - LECCO 09:53) e il treno corrispondente 10841 (LECCO 10:07 - MILANO P. GARIBALDI 11:08) oggi non saranno effettuati.