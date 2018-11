Cancellazioni, ritardi, guasti: lunedì da incubo per i pendolari

Mattinata di gravi disagi per i pendolari lecchesi sulle linee ferroviarie. Sono stati infatti cancellati diversi treni sulla Milano-Tirano, in particolare il 5254 (Lecco 07.18-Sondrio 09.10), il 5263 (Sondrio 10.47-Lecco 12.45) e il 5268 (Lecco 12.15-Sondrio 14.10) sostituiti da un servizio autobus.

Gli utenti, però, hanno subito anche i disagi dovuti al maltempo: la frana caduta ieri fra Bellano e Varenna ha reso impossibili le fermate intermedie tra Lecco e Bellano.

Trenord, attraverso il proprio sito (qui è possibile consultare la circolazione in tempo reale), informa che il treno 5277 in partenza da Sondrio alle 14.46 e diretto a Lecco oggi partirà dalla stazione di Colico alle 15.37, con collegamento fra Sondrio e Colico in autobus.

Non è mancato, in questo lunedì 5 novembre, l'ormai abituale guasto agli impianti, di competenza Rfi, verificatosi nella stazione di Valmadrera: il treno 5140 da Lecco per Milano Porta Garibaldi delle 10.07 è partito con 15 minuti di ritardo.