Perde l'orientamento nel Parco del Curone: donna ritrovata dai Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti intorno alle 16 di mercoledì 27 maggio per la ricerca di una donna che aveva perso l’orientamento all’interno del Parco del Curone a Montevecchia. Le squadre sono intervenute in Brianza con automezzi specifici per la ricerca di persone U.C.L (unita di crisi locale), il furgone S.A.F. (spelo-alpino fluviale), un A.P.S (autopompa serbatoio) e un fuoristrada del Distaccamento volontario di Merate.

Le ricerche della donna si sono concluse con esito positivo intorno alle 17.30: la malcapitata è stata ritrovata in buona salute nel comune di Lomagna.