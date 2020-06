Grignone: giovani disperse nel pomeriggio di venerdì, le salvano i pompieri

Nella giornata del di venerdì 19, verso le ore 17.30, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, supportati dall’elinucleo di Malpensa, sono intervenuti per soccorrere due ragazze disperse sulla Grigna Settentrionale (Grignone), nella zona di un canalone che si perde sul versante occidentale. Dopo averle localizzate intorno ai duemila metri di quota, le malcapitate sono tratte in salvo tramite l’utilizzo del verricello dell’elicottero Drago VF 82 dei Vigili del Fuoco e, successivamente, sono state fatte sbarcare illese in una zona sicura nella zona del Cainallo.

L’intervento di soccorso tecnico urgente dei pompieri è terminato alle ore 18:30.