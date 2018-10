Ritrovato sano e salvo il velista disperso nella serata di sabato a Parè

Si sono concluse positivamente, per fortuna, le ricerche dei due dispersi che nella serata di sabato avevano visto impegnati uomini e mezzi di soccorso tra Parè di Valmadrera e il Cornizzolo.

La preoccupazione più grande si è vissuta per un uomo in vela che, uscito sul lago, non ha più fatto rientro. I Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono stati impegnati a lungo con diverse pilotine. È stato fatto volare anche l'elisoccorso proveniente da Como, con speciali fari per le ricerche notturne, che ha battuto la zona.

Le operazioni hanno dato esito positivo poco prima della una: l'uomo, un 37enne, è stato ritrovato in buone condizioni, certamente infreddolito e spaventato ma sano e salvo. La sua barca era andata alla deriva a causa del vento, impedendogli così di chiamare i soccorsi.

Sempre nella serata di sabato i soccorritori, in questo caso Vigili del fuoco e operatori del Soccorso alpino, sono stati impegnati a Civate per un uomo che ha avuto difficoltà con il parapendio dopo essersi lanciato dal Cornizzolo. Il disperso è riuscito solo in tarda serata a fornire le proprie indicazioni ai soccorritori, consentendo così di essere raggiunto.

In entrambi i casi sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco.