Ricerche a Parè per velista disperso: in azione Vigili del fuoco ed elicottero

Apprensione nella serata di sabato nella baia di Parè a Valmadrera per le ricerche di un uomo in vela che, uscito sul lago, non ha più fatto rientro.

Impegnati i Vigili del fuoco del Comando di Lecco con diverse pilotine. È stato fatto volare anche l'elisoccorso proveniente da Como che ha battuto la zona. Le ricerche, purtroppo, sono complicate dal buio della notte.

Sempre nella serata di sabato i soccorritori, in questo caso Vigili del fuoco e operatori del Soccorso alpino, sono stati impegnati a Civate per un uomo che ha avuto difficoltà con il parapendio dopo essersi lanciato dal Cornizzolo. Il disperso avrebbe fatto avere sue notizie nella tarda serata e comunicato la sua posizione.

In entrambi i casi sono stati allertati anche i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco.

(Seguiranno aggiornamenti)