Disperso nei boschi di Carenno, ricerche in corso da ore

Paura per un uomo disperso sulle alture di Colle di Sogno, in Valle San Martino. Alle 14 di oggi, mercoledì, è scattato l'allarme in codice giallo e subito sono partite le ricerche nei pressi di una zona boschiva vicina al sentiero per Opreno, nel territorio comunale di Carenno.

Sembra che dell'uomo, un 55enne, non si avessero più notizie da ieri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco e i carabinieri di Calolzio. L'area battuta dai soccorsi è impervia. Le ricerche proseguono da ore. Con il buio potrebbero essere sospese nella notte per poi riprendere domani mattina all'alba.