Riprese le ricerche di Giacomo Valsecchi, disperso sul Cornizzolo

Sono riprese nelle scorse ore le ricerche di Giacomo Valsecchi, 70enne disperso sul Cornizzolo dal giorno di Natale. La Protezione Civile di Civate e il Gruppo Cinofilo Grigna hanno infatti battuto la zona nel pomeriggio, continuando a seguire le tracce con l'aiuto dei cani, che nei giorni scorsi hanno indicato la zona poco sopra a via del Pozzo come quella in cui dare inizio alle operazioni.

Su Facebook è stato inoltre diffuso un appello: l'uomo indossava una giacca grigia, dei pantaloni marroni, delle scarpe nere e un berretto blu. Chiunque l'avesse visto è stato invitato a chiamare il numero 338 6193339, riconducibile al figlio Simone.