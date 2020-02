Tragedia a Olginate: ritrovato senza vita nell'Adda il corpo del disperso

È stato ritrovato senza vita intorno a mezzogiorno l'uomo per cui da questa mattina, tra Olginate e Calolzio, erano scattate le ricerche nell'Adda in prossimità dell'ex ponte della ferrovia in Via Alzaia.

Grande mobilitazione dei Vigili del fuoco e delle forze di soccorso, che hanno allestito in zona un campo base per le operazioni. Dal comando di Lecco dei Vigili del fuoco e dalla direzione di Milano sono giunte sul posto numerose squadre, incluse le Saf, Speleo-alpino-fluviale. Presenti anche le forze dell'ordine.

Il cadavere dell'uomo, intorno ai 45 anni, di professione carrellista, è stato rinvenuto intorno a mezzogiorno. Le ricerche erano scattate dopo la segnalazione della scomparsa e il ritrovamento di alcuni suoi indumenti sul ponte pedonale. Sul posto, per il riconoscimento, presente la moglie.