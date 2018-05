Valmadrera, ritrovato l'uomo disperso nei boschi sotto San Tomaso

E' stato ritrovato, nel cuore della notte, l'uomo che si era allontanato da casa nella tarda serata di martedì 22 maggio. Il 45enne è stato rintracciato dagli uomini del Triangolo Lariano del Soccorso Alpino, supportati dal Distaccamento di Valmadrera dei Vigili del Fuoco, al termine delle lunghe ricerche partite da piazza Fontana, a Valmadrera, e terminate in Valle dell'Oro, sopra Civate. L'uomo, un valmadrerese, si era addentrato nella zona boschiva senza far ritorno: alle 22.26 è entrata in moto la macchina dei soccorsi, andati a buon fine.

L'uomo, una volta rintracciato dai soccorritori, è stato riportato a valle e, successivamente, condotto presso la caserma dei Carabinieri di Valmadrera.