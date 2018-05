Valmadrera, uomo disperso nella zona di San Tomaso: soccorsi al lavoro

Mezzi e personale di soccorso al lavoro per cercare un uomo di 45 anni, disperso dalla tarda serata di martedì 22. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Valmadrera e i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino sono alla ricerca di una persona segnalata nella zona sottostante a San Tomaso, che avrebbe raggiunto camminando sui sentieri che si staccano da piazza Fontana, a Valmadrera.

L'uomo, che pare non stesse vivendo un periodo facile, si sarebbe allontanato da casa in serata: l'allarme è stato dato poco prima delle 22.30. Il personale di soccorso, una volta entrato in azione, ha iniziato a percorrere i tratti boschivi di quella zona, alla ricerca del disperso.