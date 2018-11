Donna sola sul treno accerchiata da un gruppo di molestatori

Da sola sul treno contro un branco di molestatori. A raccontare l'episodio l'assessore regionale a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato commentando l'accoltellamento avvenuto martedì 6 novembre su un convoglio di Garbagnate Milanese, «solo l'ultimo di una lunga serie».

L'inquietante fatto è accaduto qualche settimana fa. «Una donna di 33 anni sul treno Lecco-Milano Garibaldi - ha spiegato De Corato - ha dovuto fronteggiare un gruppo di molestatori completamente da sola. Fra loro c'era anche

Onyekachi Craxi Kecious, il nigeriano di 31 anni arrestato solo pochi giorni fa per aver tentato di stuprare una ragazza nella stazione di Porta Garibaldi lo scorso 20 luglio».

L'assessore regionale, elencando alcuni fra i più gravi episodi di violenza avvenuti di recente, cita anche il pestaggio dello scorso 1° luglio, in stazione a Lecco, ai danni di un capotreno e di una guardia giurata, da parte di alcuni cittadini stranieri in stato di ubriachezza e dopo essere stati ripresi per avere colpito le porte del treno con delle bottiglie vuote.

«Ormai i treni sono diventati zona franca. Non c'è più tempo da perdere - continua De Corato - è arrivata l'ora di predisporre un vero e proprio piano sicurezza che passi dalla presenza dei militari alla videosorveglianza sui treni, per le tratte più pericolose. Stazioni e convogli devono essere protetti. Viaggiare in sicurezza deve essere un diritto

fondamentale per gli utenti».