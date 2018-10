Donna scivola e cade in un canale della Valsassina: è grave

Sono serie le condizioni della donna caduta e recuperata in un canale di Premana nel tardo pomeriggio di sabato 20 ottobre. L'anziana, mentre si trovava nei pressi della baita posizionata in località Quattro Venti, è scivolata ed è caduta all'interno del canale: poco dopo le ore 18, visto che per le ferite occorsegli era impossibilitata a risalire autonomamente, è stata lanciata la richiesta di soccorso, inviato sul posto con l'elisoccorso decollato da Caiolo (Sondrio); al lavoro i volontari della locale stazione del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa di Premana e un mezzo di AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza).

L'anziana, recuperata dopo vario tempo, è stata trasportata in ospedale a Gravedona in condizioni preoccupanti (codice rosso).