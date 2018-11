Investe donna sul ciglio della strada: è caccia al "pirata"

I Carabinieri di Seregno stanno cercando un pirata della strada che ha travolto una donna di 28 anni a Besana Brianza in provincia di Monza e Brianza, a una manciata di chilometri dal confine con la Provincia di Lecco.

L'episodio è accaduto intorno alle 6 di questa mattina, sulla Provinciale 112. La donna, che si stava recando nel bar in cui lavora, è stata investita, probabilmente da un autocarro, mentre camminava sul ciglio della strada ed è rimasta ferita in modo grave. Il mezzo non si è fermato e ha proseguito la sua marcia.

Il personale del Soccorso di Seregno l'ha raggiunta portandole le prime cure del caso insieme a un mezzo dell'Aat Monza, trasportandola succssivamente all'ospedale San Gerardo di Monza con un significativo trauma cranico e la probabile frattura del bacino.

A dare l'allarme due passanti, fra i quali una guardia giurata, che hanno avvertito il 118 e i militari, i quali stanno ora indagando per individuare chi era alla guida del mezzo. Secondo quanto trapelato sarebbero già sulle sue tracce.