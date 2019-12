Donna investita a Oggiono, intervento dei soccorsi

Una donna è stata investita questa mattina poco prima delle 8 in via Kennedy a Oggiono. Immediato l'allarme al 118 con l'intervento dei soccorsi in codice giallo. Stando alle prime ricostruzioni sembra che la 67enne stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto: un incidente probabilmente favorito dalla scarsa visibilità per la pioggia e le condizioni meteo.

Dopo le prime cure sul posto, la donna, caduta a terra a causa dell'impatto con il veicolo, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco dall'equipaggio della Croce Verde di Bosisio. L'investimento ha provocato anche disagi al traffico e code fino ad Annone.