Rientra in Italia nonostante decreto di espulsione: arrestata 22enne

Arrestata per avere infranto il divieto di fare ritorno in Italia, Paese dal quale era stata espulsa due anni fa.

Nei guai è finita una donna classe 1997, M.D., che nella notte del 3 dicembre è stata sottoposta a un controllo delle Squadre Volanti insieme ad altre due persone mentre viaggiava a bordo di un'automobile. La donna ha mostrato una carta di identità rilasciata dalle autorità albanesi, sostenendo di essere in Italia da due mesi e di avere dimenticato il passaporto a casa. Una volta giunti a destinazione, però, ha dichiarato agli agenti che il cane lo aveva ingoiato.

I poliziotti, insospettiti sulla reale identità della donna, l'hanno accompagnata in Questura dove si è scoperto che la stessa vanta un alias sotto altro nome ed era stata respinta nel 2017 con accompagnamento presso il paese di origine mediante volo da Malpensa. La stessa aveva a suo carico il divieto di fare ritorno nel territorio italiano per un periodo di tre anni.

Per questo, essendo irregolare sul territorio nazionale in quanto rientrata in Italia prima del termine stabilito senza lo speciale permesso del Ministro degli Interni, M.D. è stata tratta in arresto. La convalida si è svolta quest'oggi al Tribunale di Lecco mentre la decisione relativa al "nulla osta" all'espulsione è stata rinviata al 9 dicembre.