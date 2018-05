Donna precipita sul Grignone: recuperata dall'elicottero, è in ospedale

I volontari della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino sono stati mobilitati nella mattinata di mercoledì per il recupero di una donna caduta sul Grignone, a quanto pare dalle informazioni raccolte sopra l'abitato di Primaluna, non lontano dal Bivacco Merlini.

L'allarme è scattato intorno alle 11 e ha subito fatto alzare in volo l'elicottero di soccorso da Bergamo, che ha raggiunto la zona impervia in cui la donna è precipitata. Al momento non è noto quali siano le sue condizioni, ma per fortuna le conseguenze della caduta non sembrerebbero gravi. La donna, sprofondata in una buca e poi recuperata, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale "Manzoni" di Lecco.