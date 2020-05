Cade in un torrente sotto la Culmine di San Pietro: donna recuperata dai pompieri e trasferita in ospedale

Nel pomeriggio di domenica 31 maggio, verso le ore 17.30, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono entrati in azione con due squadre del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf).

I pompieri hanno raggiunto e soccorso una donna caduta in un torrente sulla strada che conduce verso la culmine di San Pietro, nel territorio comunale di Moggio, in Valsassina. La persona è stata poi soccorsa dai sanitari e, quindi, trasportata dalle squadre congiunte fino alla strada, dove nel frattempo è giunta l’ambulanza della Croce Rossa della sezione valsassinese, con sede a Balisio, per il trasporto presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

La donna, trasferita in codice giallo presso il nosocomio di via dell'Eremo, si è procurata un trauma cranico che, fortunatamente, non le ha fatto perdere conoscenza.