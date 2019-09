Si butta nel lago nel cuore della notte: donna salvata dai pompieri

I Vigili Del Fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti all’una e trenta della notte tra giovedì e venerdì per soccorrere una donna in difficoltà, nelle acque del lago, a cento metri dalla riva antistante piazza Cermenati, nel cuore di Lecco. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due mezzi del Comando di Piazza Bione, un natante via lago e una partenza con autopompa-serbatoio via terra.

In acqua anche carabiniere e passante

Giunti sul posto, i pompieri hanno recuperato la 35enne, probabilmente ubriaca, grazie all'ausilio del mezzo nautico. Successivamente sono stati recuperati anche un ragazzo ed un carabiniere che, per primi, si erano tuffati in acqua per prestare soccorso alla donna, che alcune persone avevano provato a fermare prima che si buttasse nelle fredde acque del lago.

Le persone soccorse sono state portate a riva e consegnate ai sanitari per i controlli e le eventuali cure del caso.

