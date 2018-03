Doppio furto di portafogli in poche ore, allarme a Mandello

L'allarme furti a Mandello non si placa. Nella giornata di ieri, giovedì, ne sono stati messi a segno due, entrambi con le stesse modalità ed entrambi denunciati alla locale stazione dei Carabinieri.

Il primo intorno alle 17.30 in un esercizio commerciale di via Cesare Battisti. È la stessa titolare del negozio a spiegare i fatti. «Sono entrati in due, un uomo e una donna. Da come parlava lei si capiva che non erano italiani - ricostruisce l'accaduto - Mi ha detto che voleva vedere dei piatti per un regalo, e mi ha portato verso la vetrina. L'uomo è sparito e mi sono insospettita, ma la donna non mi permetteva di muovermi. Quando ho capito che qualcosa non andava l'ho spinta via e sono corsa verso la cassa: era aperta, anche se non hanno preso denaro, forse per non creare troppo rumore. La mia mia borsa però era aperta, e il portafogli sparito. Sono subito uscita per rincorrerli, ma si erano già dileguati».

La commerciante si è subito recata dai Carabinieri per sporgere denuncia e tracciare l'identikit dei malintenzionati. E questa mattina ha scoperto che un secondo colpo, identico nella dinamica, è stato messo a segno in via Oliveti ai danni di una signora che aveva appena prelevato al Bancomat della filiale sita di fronte alla parrocchiale del Sacro Cuore. Le è stato sottratto il portafogli dalla borsa con una scusa per avvicinarla.

«So che un episodio simile è accaduto anche domenica - spiega la commerciante a LeccoToday - Non vorrei che queste persone si appostassero curando chi preleva per poi cercare di derubarlo. Il portafogli della signora è stato poi ritrovato, vuoto, poco lontano. Io invece dovrò rifare tutti i documenti».

A Mandello ormai da qualche settimana è allarme, con i carabinieri impegnati nelle indagini per risalire ai malviventi e il sindaco Riccardo Fasoli che sta valutando la possibilità di rinforzare il pattugliamento dei vigili nelle ore serali. Gli ultimi episodi hanno creato un'accesa discussione anche sui social network.