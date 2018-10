Doppio intervento dell'elisoccorso per incidenti in montagna

Doppio intervento dell'elisoccorso nella tarda mattinata di oggi per due diversi incidenti in montagna. Poco prima delle undici è scattato l'allarme nella zona dello Zucco Angelone, comune di Barzio, per la caduta di un'escursionista in una zona impervia.Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e il velivolo del 118. Il paziente è stato subito soccorso e trasportato in codice giallo in ospedale. Avrebbe riportato alcuni traumi apparentemente non gravi.

Poco più tardi un'altra chiamata, questa volta in Valvarrone. Anche qui una persona è caduta al suolo, in una zona impervia, in località Silvestri Ca' de Legn. In questo caso le operazioni di soccorso sono apparse più complicate e, passate tre ore, sarebbero ancora in corso. L'intervento è stato attivato in codice giallo. Sul posto l'elisoccorso di Sondrio e il personale del Soccorso Alpino di Premana.