Due pedoni investiti in città a distanza di pochi minuti

Doppio investimento a distanza di pochi minuti in città, due persone finiscono in ospedale. Il primo sinistro è avvenuto alle 16.45 in Via Dante, coinvolto un uomo di 72 anni trasportato in ospedale con un codice giallo dai volontari della Croce rossa di Lecco.

Una manciata di minuti più tardi un secondo investimento, in Via Parini: vittima una donna di 57 anni in prossimità dell'attraversamento pedonale che conduce alla strada per la basilica di San Nicolò. Sul posto l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, i cui operatori hanno accompagnato la donna al Manzoni in codice giallo. A rilevare il sinistro i Carabinieri di Lecco.