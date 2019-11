Dossier Aci: la SS36 è la strada extraurbana più pericolosa d'Italia

La Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è annoverata tra le più pericolose d'Italia.

A stabilirlo è un recente studio condotto dall'Aci denominato "Localizzazione degli incidenti stradali 2018" attraverso il quale sono stati analizzati i 37.228 sinistri, di cui 1.166 mortali, dello scorso anno. Un'indagine che ha sottolineato, rispetto al 2017, un incremento generale di incidenti dell'1,5% e una diminuzione della mortalità dell'1,6%.

La SS36 è al settimo posto, a livello nazionale, per quanto riguarda il numero di incidenti per chilometro: 9.8. A precedere l'arteria viabilistica che dalla Valtellina conduce a Milano sono, però (come si può notare dalla tabella sottostante), tutte autostrade o raccordi autostradali: questo significa che, tra le strade extraurbane, la SS36 è la più pericolosa in Italia. Il numero totale di incidenti sulla famigerata "Valassina" registrati nel 2018 è 217.

Il triste primato va al raccordo della A4/Viale Certosa a Milano, davanti al Grande raccordo anulare di Roma e al raccordo autostradale di Reggio Calabria.

La classifica