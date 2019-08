Cade con la bici da downhill: traumi e fratture per giovane

Sabato pomeriggio intorno alle ore 14 i tecnici del Cnsas sono stati allertati da Soreu delle Alpi per un ciclista infortunato, un ragazzo di circa 30 anni di Mariano Comense.

Il giovane stava affrontando la pista nera di downhill conosciuta come "Valle delle streghe", nel tratto che ricade su Campodolcino, a quota 1.850 metri di altitudine. Al secondo salto ha perso controllo della bicicletta ed è caduto violentemente a terra, riportando nell'urto un forte trauma alla schiena e la sospetta frattura della clavicola.

I tecnici Cnsas hanno operato in collaborazione con l'elisoccorso di Como. Il ferito è stato immobilizzato e trasportato per alcuni metri, poi caricato sull'elicottero per il trasporto in ospedale al Manzoni di Lecco. Sul posto, oltre a sei tecnici della stazione di madesimo della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, anche i militari del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza.