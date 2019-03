Precipita nel Varrone: rinvenuto il corpo senza vita di un 42enne

Il corpo senza vita di un uomo di 42 anni è stato rinvenuto oggi pomeriggio nel torrente Varrone a Dervio. Intorno alle 16 erano entrati in azione i soccorsi dopo la segnalazione di alcuni testimoni che avrebbero visto precipitare per diversi metri una persona da un cavalcavia della Strada Statale 36.

Immediato l’invio sul posto del personale del 118, con l’elisoccorso in supporto da Como, dei Vigili del fuoco di Lecco, della Polstrada e del Soccorso alpino. Per il 42enne però non c’è stato più nulla da fare: è stato trovato morto nel corso d’acqua. Nel luogo del dramma sono presto sopraggiunti anche i carabinieri per tutte le verifiche del caso. Tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe quella del gesto estremo.