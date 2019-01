Arrestato a Linate con tre chili di cocaina nella valigia

Era appena sbarcato dal Cile, ma non ha fatto molta strada. Anzi, non è nemmeno uscito dall'aeroporto se non in manette. Colpa della sua vaigia e di ciò che conteneva.

Un uomo, un cittadino sudamericano, è stato arrestato allo scalo internazionale di Linate a Milano con l'accusa di traffico internazionale di droga. A fermarlo, agli arrivi, sono stati gli uomini della Finanza e dell'Agenzia delle dogane, che avevano iniziato a tenerlo sotto controllo dopo averlo visto passeggiare a lungo - nervoso e agitato - nell'area ritiro bagagli.

Ai militari che lo hanno fermato, l'uomo ha spiegato di essere stato in vacanza in Cile e di essere in Italia per lo stesso motivo. È bastato un semplice controllo, però, per scoprire che il "mulo" - così vengono chiamati i corrieri dei narcos sudamericani - aveva nascosto in un doppio fondo delle sue valigie oltre tre chili e mezzo di cocaina.

Nella speranza - vana - di ingannare i cani antidroga, la "coca" era stata sistemata all'interno di coperte imbevute di aceto.

De Corato: «Milano tristemente crocevia dello spaccio»

«Che a Linate giungesse la droga, non è una novità - commenta l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato - Era ed è il punto di arrivo delle sostanze acquistate su internet. Milano infatti si è già aggiudicata anche il titolo di capitale europea dello spaccio online. Con questo episodio - conclude De Corato - ancora una volta tornano alla mente i dati Orim e Polis Lombardia secondo i quali gli stranieri violano spesso la normativa sugli stupefacenti. Dopo la cocaina in corriera, ora anche la cocaina in aereo».