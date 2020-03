Il Coronavirus non ferma gli spacciatori: quattro denunce a Dervio

La microcriminalità non si ferma nemmeno di fronte all'emergenza Coronavirus: quattro persone denunciate per spaccio di droga a Dervio

L'operazione è stata condotta nel comune lariano dai Carabinieri della stazione di Colico, in collaborazione con la Polizia locale di Dervio, lunedì pomeriggio alla luce del giorno: denunciate quattro persone per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati diversi grammi di eroina e cocaina e piccole dosi di hashish.

L'operazione si è svolta in due fasi, sotto lo sguardo incuriosito di molti derviesi dalle loro abitazioni, con l'intervento di un'ambulanza perché uno dei denunciati avrebbe simulato un malore pur di sfuggire al controllo.

«Ringrazio tutti per il lavoro eccezionale che stanno svolgendo in un momento difficile - ha spiegato il sindaco Stefano Cassinelli Purtroppo questi bastardi non si fermano nemmeno in un momento così difficile, è vergognoso che le forze dell'ordine che ora dovrebbero occuparsi di altro sono costretti a rincorrere questo schifo. Grazie agli uomini dell'Arma, uomini eccezionali cui riconosco un grande impegno».

