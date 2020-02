Spaccio a Dervio, «recuperata anche una pistola: una minaccia concreta»

La questione droga continua a far discutere nell'Altolago, dove il fenomeno ha raggiunto livelli davvero preoccupanti. Dopo il massivo intervento dei Carabinieri sul territorio di Dervio in seguito alle segnalazioni dell'Amministrazione comunale, recepite nel Comitato per l'ordine e la sicurezza della scorsa settimana, l'attenzione continua a essere alta.

«Rammarica il fatto che questi interventi avrebbero potuto essere fatti uno, due o tre anni fa - commenta il sindco di Dervio Stefano Cassinelli - quando invece gli ex amministratori e in particolare l'ex sindaco affermavano che non vi era alcun problema, sordi di fronte alle segnalazioni dei cittadini, immobilismo che ha portato alla situazione grave che ben conosciamo. La gravità del fenomeno ora non è più semplicemente "una sensazione dei cittadini" perché oltre alla grande quantità di droga recuperata è stato trovato un soggetto in possesso di una pistola, quindi una minaccia tangibile e concreta».

Il fenomeno droga, nei giorni scorsi, ha fatto discutere molto in paese e, naturalmente, anche sui social network, creando fazioni opposte. «A fronte di tutto questo c'è ancora chi sottovaluta il problema, chi parla di eccessivo interventismo da parte del Comune e chi su Facebook scrive assurdità varie contro le forze dell'ordine - prosegue il primo cittadino - Dall'altra parte ci sono i tanti cittadini che hanno scritto in Municipio per chiedere interventi e che finalmente possono tirare un sospiro di sollievo anche se sappiamo che il problema è ancora vivo e non dobbiamo abbassare la guardia. L'Amministrazione comunale in tutto questo ringrazia di cuore il prefetto di Lecco per essere stato così tempestivo nel rispondere alle esigenze manifestate, le forze dell'ordine per avere sensibilmente aumentato la presenza sul territorio e la Polizia locale che ha saputo dimostrare la determinazione e l'impegno verso la comunità».

Il 13 febbraio a Dervio si svolgerà anche il primo incontro sul tema tossicodipendenza rivolto alle famiglie e ai giovani con l'obiettivo di dare un aiuto concreto a chi ha problemi e di fare prevenzione.