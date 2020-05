Blitz antidroga a Rogeno: sequestrati due chili di cocaina, arrestato pluripregiudicato

Blitz della Guardia di Finanza a Rogeno, duro colpo inferto al mercato della droga. Le Fiamme gialle hanno portato a termine, il 1° maggio, un'importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando un quantitativo tra 15mila e 20mila dosi e arrestando un pluripregiudicato albanese residente a Rogeno, M.J.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecco, dopo avere appreso di una possibile attività di spaccio in corso nell'abitazione del pregiudicato, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha condotto al rinvenimento di oltre due chilogrammi di cocaina purissima.

Un chilo di droga era già suddiviso in sacchetti da 50 e 100 grammi pronti per essere venduti ad altri spacciatori; il restante chilogrammo, confezionato in un panetto avvolto in nastro da pacchi e contrassegnato da una foto raffigurante una pantera nera, è stato rinvenuto sotto una catasta di materiali edili nel garage dell'abitazione dell'uomo.

Il primo arresto nel 2012

M.J. era già stato arrestato dai finanzieri nel 2012, quando fu trovato in possesso di oltre 13 chili di marijuana, 40 grammi di cocaina e un revolver con matricola abrasa completo di munizioni; per questo reato venne condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione.

La Procura di Lecco, considerata l'ingente quantità di droga rinvenuta, ha disposto la custodia cautelare in carcere a Pescarenico.