Droga: spacciatore lecchese arrestato in flagranza

Arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai è finito un 56enne italiano residente a Lecco, M.C., per il quale i Carabinieri di Lecco, nello scorso fine settimana, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lecco.

L'attività investigativa dei militari, svolta con tradizionali metodi di osservazione e controllo del territorio, ha delineato la figura del 56enne che, già sottoposto a perquisizione domiciliare lo scorso mese di aprile, era stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, nonché di materiale idoneo al confezionamento e al "taglio" di dosi di stupefacente.

Successivi riscontri degli uomini dell'Arma hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi probatori relativi all'attività di spaccio, e di ottenere la misura cautelare restrittiva nei confronti di M.C.. Nel corso dell'esecuzione del provvedimento a carico dell'uomo, durante la perquisiione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto 30 grammi di cocaina.

Il nuovo sequestro di stupefacente, oltre ad avvalorare il quadro indiziario tracciato nel corso delle indagini, ha determinato anche l'arresto in flagranza di reato del 56enne, trasferito in carcere a Pescarenico a disposizione dell'autorità giudiziaria.