Blitz antidroga a Zingonia: i carabinieri sequestrano oltre un chilo di hashish

Ampia operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Treviglio, che hanno perquisito l'area sensibile di Zingonia nella mattinata di venerdì 11: all'ba i militari dell'Arma, supportati dalle unità cinofile, hanno perquisito diversi locali e appartamenti nei confronti di cittadini extracomunitari di origine magrebina tra i comuni di Boltiere e Verdellino.

Bolognini: «Saranno cacciati dall'Italia»

«Un grazie sentito ai Carabinieri della Compagnia di Treviglio per l'importante operazione che ha portato al sequestro di un chilogrammo di hashish, di una

pistola scacciacani e all'identificazione di diversi stranieri presenti in maniera irregolare sul territorio nazionale, per i quali è scattata anche la procedura di espulsione dall'Italia». Così l'assessore della Regione Lombardia alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, ha commentato il risultato del blitz antidroga effettuato venerdì a Zingonia.

Rinvenuti hashish e una scacciacani

L'operazione è stata dettata dal trasferimento di alcuni stranieri che abitavano a Ciserano e che, in seguito agli interventi antidroga e agli sgomberi dei mesi scorsi, si sono spostati nelle abitazioni dei Comuni limitrofi. Circa una trantina i carabinieri entranti in azione, che hanno recuperato un chilo di hashish diviso in panetti, nella disponibilità materiale di un marocchino 35enne pregiudicato, che già si trovava in affidamento in prova ai Servizi Sociali per reati di droga. Sempre nel medesimo comune, i militari hanno rintracciato altri stranieri con ulteriore stupefacente nella misura di alcuni grammi: irregolari, sono stati espulsi dall'Italia. Il 35enne arrestato ora si trova in carcere a Bergamo su disposizione del PM di turno; nei prossimi giorni sarà sottoposto a interrogatorio di convalida.

Perquisite anche le "Torri" di Verdellino grazie all'ausilio dei Vigili del Fuoco: grazie al supporto dei pompieri, i carabinieri sono entrati dal balcone servendosi di un'autoscala. In un appartamento i militari hanno trovato residui di droga e il materiale necessario per confezionare le dosi di droga. L'immobile è stato sequestrato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Bergamo. Altri appartamenti sono stati liberati in quanto occupati abusivamente e sottoposti a procedura di esecuzione immobiliare. Rinvenuta anche una scacciacani calibro 22 con munizioni a piombini: anch'essa è stata sequestrata, poichè probabilmente usata per i regolamenti di conti tra i vari pusher operativi nella zona.

Un futuro migliore

«Regione Lombardia - ha quindi evidenziato l'assessore Bolognini - conferma l'impegno assieme alle Forze dell'Ordine, ai comuni e agli enti coinvolti perchè nei prossimi mesi si possa avviare la demolizione delle torri e finalmente dare nuova vita a quest'area». Infine, ha ribadito: «Voglio ancora una

volta ringraziare le Forze dell'Ordine per quello che in questi mesi stanno facendo e che permettera' a Regione Lombardia e a tutti gli enti di completare nei tempi previsti l'avvio della demolizione delle torri, perchè quest'area possa, con la trasformazione urbanistica, avviarsi a una nuova vita».