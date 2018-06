Due aggressioni nel giro di un'ora tra Olginate e Calolzio

Ha colpito il “rivale” con un calcio al termine di un acceso litigio ferendolo in volto e rompendogli - probabilmente - il setto nasale. L’aggressione si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, in piazza Garibaldi, sul lungolago di Olginate. Al momento non sono ancora trapelate notizie sulla motivazione del diverbio che ha coinvolto due uomini. Ad avere la peggio un quarantacinquenne. Dopo l’allarme al 118 sul posto è intervenuta in codice giallo un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Erano circa le 18.50. Immediate le cure al paziente che, nonostante il naso gonfio e livido, non è mai apparso grave ed è stato portato in ospedale a Lecco in codice verde, il livello meno preoccupante.

Poco prima, alle 17.45, un altro acceso litigio ha invece visto protagonisti un uomo di 26 anni e una donna di 39 nella vicina Calolziocorte. Anche qui si è inizialmente parlato di un’aggressione, e anche in questo caso, dopo l’allerta in codice giallo, le persone sono state soccorse in codice verde. L’evento violento sarebbe avvenuto in un discount in zona Lavello, a poca distanza dall’interscambio e dalla stazione ferroviaria. Sul posto, insieme a un’ambulanza di Lecco Soccorso, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto le verifiche del caso per individuare le responsabilità e le motivazioni dell’accaduto, al momento ancora al vaglio delle forze dell’ordine.