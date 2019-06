Eccede con l'alcol, giovane soccorso nella notte sul lungolago di Lecco

Un nuovo caso di intossicazione etilica nel Lecchese, e ad avere alzato troppo il gomito è stato ancora una volta un giovane. I soccorsi sono infatti dovuti intervenire la notte scorsa, tra sabato e domenica, per prestare aiuto a un diciannovenne in difficoltà dopo aver bevuto troppi alcoolici.

La chiamata al 118 è arrivata all'1.45 di notte. L'ambulanza si è diretta con urgenza sul Lungolago Piave a Lecco. Dopo le prime cure del caso il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Manzoni in codice giallo. Altri episodi simili si sono registrati di recente in Brianza dove un altro giovane era stato soccorso nella notte a Barzago e due uomini ricoverati all'ora di pranzo dopo essersi trovati in stato confusionale a seguito dell'eccesso di bevande alcoliche.