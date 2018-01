Eccellenze all'Istituto "Maria Ausiliatrice": due studenti avanti alle Olimpiadi di Astronomia

Giorgio Spreafico e Riccardo Invernizzi, allievi di prima Liceo Scientifico a indirizzo sportivo, hanno superato il 4 dicembre la prima selezione per la scalata alle Olimpiadi di Astronomia.

La sfida è avvenuta contemporaneamente in tutta Italia e ha visto la partecipazione di quasi 7.000 studenti, di cui solo un migliaio ha superato il punteggio minimo per accedere alla fase successiva. Giorgio e Riccardo sono gli unici Lecchesi che proseguono la sfida e si imbatteranno a febbraio in problemi di astrofisica, cosmologia e astronomia a Milano con gli altri studenti della Lombardia. L’obiettivo è quello di arrivare alle nazionali di Bari ad aprile per entrare a far parte della Squadra olimpica italiana.

La Preside Suor Marilisa Miotti sottolinea l’importanza del confronto con realtà al di fuori dell’istituto scolastico per una crescita personale e formativa degli studenti. Saper valorizzare le passioni e le inclinazioni dei ragazzi, oltre il contesto scolastico, è motivo di eccellenza per la didattica della scuola. Giorgio, appassionato di materie scientifiche, ha affermato che la soddisfazione di raggiungere determinati obiettivi seppur con fatica è impagabile.

Riccardo diventa esempio di dedizione e impegno e si sente onorato di rappresentare l’Istituto Maria Ausiliatrice alle prossime selezioni interregionali. Insegnanti, famiglie e allievi accompagnano i due ragazzi in questa nuova avventura.