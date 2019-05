Eccede con l'alcol, giovane soccorso nella notte a Barzago

Un altro caso di intossicazione etilica nel territorio lecchese. Questa volta i soccorsi sono dovuti intervenire in via XXV Aprile nel comune di Barzago per prestare aiuto a un ragazzo di 22 anni che aveva ecceduto con l'alcol.

L'allarme al 118 è scattato in codice giallo alle 2.40 della notte tra ieri, venerdì, e sabato. Il giovane paziente è stato trasportato in ospedale a Merate. Sul posto anche l'auto medica, allertati inoltre i Carabinieri.

Episodi analoghi di intossicazione etilica si sono registrati di recente anche a Oggiono, Olgiate Molgora e Castello Brianza, senza dimenticare altri casi a Lecco e in Valsassina. Si tratta soprattutto di persone giovani.